28.05.2025
Смотреть онлайн Шилинь Сю - Цзин Цзин Лу 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Шилинь Сю — Цзин Цзин Лу . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шилинь Сю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Цзин Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Шилинь Сю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Цзин Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Шилинь Сю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Цзин Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Шилинь Сю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Шилинь Сю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Шилинь Сю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Шилинь Сю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Цзин Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Цзин Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Шилинь Сю - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Цзин Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Шилинь Сю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Шилинь Сю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Шилинь Сю - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
69%
63%
Реализация брейк - пойнтов
43%
100%
Комментарии к матчу