28.05.2025
Смотреть онлайн Мейки Гуо - Су Ха Жанг 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Мейки Гуо — Су Ха Жанг . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(7:5, 3:0)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Су Ха Жанг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Су Ха Жанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Су Ха Жанг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Су Ха Жанг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Су Ха Жанг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Мейки Гуо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мейки Гуо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
76%
45%
Реализация брейк - пойнтов
62%
100%
Комментарии к матчу