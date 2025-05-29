29.05.2025
Смотреть онлайн Эдисон Амбарзумян - Артем Богомолов 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tsaghkadzor: Эдисон Амбарзумян — Артем Богомолов . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tsaghkadzor
Завершен
(7:6, 4:6, 4:6)
(7:6, 4:6, 4:6)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Артем Богомолов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Артем Богомолов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Артем Богомолов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Эдисон Амбарзумян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Артем Богомолов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Артем Богомолов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Эдисон Амбарзумян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Артем Богомолов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Артем Богомолов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
11
7
Двойные ошибки
2
15
Выигрыш первой подачи
69%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
27%
Комментарии к матчу