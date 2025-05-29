Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Эдисон Амбарзумян - Артем Богомолов 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tsaghkadzor: Эдисон АмбарзумянАртем Богомолов . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 09:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Tsaghkadzor
Эдисон Амбарзумян
Завершен
(7:6, 4:6, 4:6)
1 : 2
29 мая 2025
Артем Богомолов
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Артем Богомолов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Артем Богомолов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Артем Богомолов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Эдисон Амбарзумян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Артем Богомолов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Артем Богомолов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Эдисон Амбарзумян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Артем Богомолов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 28 - Артем Богомолов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 32 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 33 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
11
7
Двойные ошибки
2
15
Выигрыш первой подачи
69%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
27%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
Торино Торино
Комо Комо
24 Ноября
20:30
Борац Борац
Игокеа Игокеа
24 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA