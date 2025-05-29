Текстовая трансляция

Гейм 1 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Артем Богомолов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Артем Богомолов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Артем Богомолов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 9 - Эдисон Амбарзумян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 15 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Артем Богомолов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Артем Богомолов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 19 - Эдисон Амбарзумян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 20 - Артем Богомолов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 21 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 23 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 27 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 28 - Артем Богомолов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 29 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 30 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 31 - Артем Богомолов - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 32 - Эдисон Амбарзумян - взял свою подачу со счетом 40-40