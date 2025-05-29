29.05.2025
Смотреть онлайн Filippo Alberti - Лоренцо Боччи 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tsaghkadzor: Filippo Alberti — Лоренцо Боччи . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:32 по московскому времени .
ITF M15 Tsaghkadzor
Завершен
(6:4, 6:7, 2:6)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Filippo Alberti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Filippo Alberti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Filippo Alberti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 29 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 30 - Лоренцо Боччи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 31 - Лоренцо Боччи - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
7
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
74%
80%
Реализация брейк - пойнтов
22%
50%
