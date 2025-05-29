Смотреть онлайн Григорий Шебекин - Артур Кукасян 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tsaghkadzor: Григорий Шебекин — Артур Кукасян . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 11:56 по московскому времени .