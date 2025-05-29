Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Григорий Шебекин - Артур Кукасян 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tsaghkadzor: Григорий ШебекинАртур Кукасян . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 11:56 по московскому времени .

ITF M15 Tsaghkadzor
Григорий Шебекин
Завершен
(7:5, 3:6, 4:6)
1 : 2
29 мая 2025
Артур Кукасян
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Григорий Шебекин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Григорий Шебекин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Артур Кукасян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Григорий Шебекин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Григорий Шебекин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Григорий Шебекин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Артур Кукасян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Артур Кукасян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Артур Кукасян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Григорий Шебекин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Григорий Шебекин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 29 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 30 - Григорий Шебекин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 31 - Артур Кукасян - взял свою подачу со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
8
5
Двойные ошибки
5
10
Выигрыш первой подачи
77%
70%
Реализация брейк - пойнтов
30%
80%
Комментарии к матчу
