28.05.2025
Смотреть онлайн Hyunyee Lee - Seo Yun Choi 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Hyunyee Lee — Seo Yun Choi . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Hyunyee Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Hyunyee Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Hyunyee Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Hyunyee Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Hyunyee Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Seo Yun Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Seo Yun Choi - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
42%
62%
Реализация брейк - пойнтов
57%
58%
Комментарии к матчу