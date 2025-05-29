29.05.2025
Смотреть онлайн Зозия Кардава - Alina Sogomonyan 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Зозия Кардава — Alina Sogomonyan . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Зозия Кардава - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Alina Sogomonyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Alina Sogomonyan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Alina Sogomonyan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Зозия Кардава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Зозия Кардава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
63%
47%
Реализация брейк - пойнтов
54%
40%
Комментарии к матчу