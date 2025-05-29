29.05.2025
Смотреть онлайн Дие Эль Жарди - Adelina Lachinova 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Дие Эль Жарди — Adelina Lachinova . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(4:6, 1:6)
(4:6, 1:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дие Эль Жарди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Дие Эль Жарди - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Дие Эль Жарди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Дие Эль Жарди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Дие Эль Жарди - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Adelina Lachinova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Adelina Lachinova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Adelina Lachinova - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
11
3
Выигрыш первой подачи
67%
70%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
Комментарии к матчу