29.05.2025
Смотреть онлайн Мартина Кубка - Meshkatolzahra Safi 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Kayseri: Мартина Кубка — Meshkatolzahra Safi . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 13:22 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Kayseri
Завершен
(6:2, 6:3)
(6:2, 6:3)
1 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Meshkatolzahra Safi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мартина Кубка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Мартина Кубка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
69%
53%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
Комментарии к матчу