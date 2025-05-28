28.05.2025
Смотреть онлайн Lexue Xiao - Кира Павлова 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Lexue Xiao — Кира Павлова . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(4:6, 3:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Lexue Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Lexue Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Кира Павлова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Кира Павлова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
10
4
Выигрыш первой подачи
48%
61%
Реализация брейк - пойнтов
80%
54%
Комментарии к матчу