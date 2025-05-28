28.05.2025
Смотреть онлайн JiaYi Wang - Jiayou Li 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: JiaYi Wang — Jiayou Li . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - JiaYi Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Jiayou Li - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Jiayou Li - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - JiaYi Wang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - JiaYi Wang - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
77%
59%
Реализация брейк - пойнтов
62%
100%
