28.05.2025
Смотреть онлайн Джунхан Чжан - Пенгтарн Плипуэх 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Джунхан Чжан — Пенгтарн Плипуэх . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Пенгтарн Плипуэх - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Пенгтарн Плипуэх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Пенгтарн Плипуэх - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Пенгтарн Плипуэх - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Пенгтарн Плипуэх - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Джунхан Чжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Пенгтарн Плипуэх - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Пенгтарн Плипуэх - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Пенгтарн Плипуэх - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
42%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
62%
