Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Ле Ю Лиу — Софья Лансере . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ле Ю Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Софья Лансере - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ле Ю Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ле Ю Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Софья Лансере - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ле Ю Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Ле Ю Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Софья Лансере - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
8
Выигрыш первой подачи
50%
69%
Реализация брейк - пойнтов
50%
70%
