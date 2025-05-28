28.05.2025
Смотреть онлайн Yanan Hou - Ченгий Юань 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Yanan Hou — Ченгий Юань . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Yanan Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Yanan Hou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Yanan Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ченгий Юань - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ченгий Юань - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Ченгий Юань - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
2
13
Выигрыш первой подачи
48%
85%
Реализация брейк - пойнтов
33%
86%
