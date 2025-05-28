28.05.2025
Смотреть онлайн Yiming Dang - Zi Ye Zhang 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Yiming Dang — Zi Ye Zhang . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yiming Dang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Yiming Dang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Zi Ye Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Yiming Dang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Zi Ye Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Yiming Dang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yiming Dang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Yiming Dang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Yiming Dang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Yiming Dang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Yiming Dang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Zi Ye Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Yiming Dang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Yiming Dang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Zi Ye Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Yiming Dang - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Yiming Dang
Zi Ye Zhang
1 победа
0 побед
100%
0%
15.06.2025
Zi Ye Zhang
0:2
Yiming Dang
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
67%
46%
Реализация брейк - пойнтов
45%
10%
Комментарии к матчу