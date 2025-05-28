28.05.2025
Смотреть онлайн Ruirui Zou - Стефи Уэбб 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Ruirui Zou — Стефи Уэбб . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(1:6, 6:0, 2:6)
1 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ruirui Zou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ruirui Zou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ruirui Zou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Ruirui Zou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ruirui Zou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ruirui Zou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ruirui Zou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Стефи Уэбб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Ruirui Zou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Стефи Уэбб - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Ruirui Zou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Стефи Уэбб - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
53%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
31%
