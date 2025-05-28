28.05.2025
Смотреть онлайн Alexander Ushakov - Ишак Экбал 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tashkent: Alexander Ushakov — Ишак Экбал . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tashkent
Завершен
(6:7, 6:4, 6:5)
2 : 1
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ишак Экбал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ишак Экбал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ишак Экбал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Ишак Экбал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Ишак Экбал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Alexander Ushakov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ишак Экбал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ишак Экбал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ишак Экбал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Ишак Экбал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Ишак Экбал - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Alexander Ushakov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Alexander Ushakov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Alexander Ushakov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 27 - Ишак Экбал - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Ишак Экбал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 29 - Alexander Ushakov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 30 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Ишак Экбал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 32 - Ишак Экбал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 33 - Ишак Экбал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Alexander Ushakov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 35 - Alexander Ushakov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
62%
73%
Реализация брейк - пойнтов
40%
50%
Комментарии к матчу