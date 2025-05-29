29.05.2025
Смотреть онлайн Фангжу Лиу - Мэн Цзи Чен 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Maanshan: Фангжу Лиу — Мэн Цзи Чен . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Maanshan
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фангжу Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Мэн Цзи Чен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Фангжу Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Мэн Цзи Чен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Фангжу Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Фангжу Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Фангжу Лиу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Фангжу Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Фангжу Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Фангжу Лиу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
История последних встреч
Фангжу Лиу
Мэн Цзи Чен
1 победа
0 побед
100%
0%
11.09.2025
Мэн Цзи Чен
0:2
Фангжу Лиу
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
71%
46%
Реализация брейк - пойнтов
35%
20%
