29.05.2025
Смотреть онлайн Цунг-Хао Хуан - Юйкван Цин 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Цунг-Хао Хуан — Юйкван Цин . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Юйкван Цин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Юйкван Цин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
75%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
17%
Комментарии к матчу