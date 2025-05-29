Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Цунг-Хао Хуан - Юйкван Цин 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Цунг-Хао ХуанЮйкван Цин . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF M15 Luan
Цунг-Хао Хуан
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
29 мая 2025
Юйкван Цин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Юйкван Цин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Юйкван Цин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Цунг-Хао Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Юйкван Цин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Цунг-Хао Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
4
3
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
75%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
17%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Эспаньол Эспаньол
Севилья Севилья
24 Ноября
23:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
24 Ноября
23:00
Сассуоло Сассуоло
Пиза Пиза
24 Ноября
22:45
Торино Торино
Комо Комо
24 Ноября
20:30
Борац Борац
Игокеа Игокеа
24 Ноября
21:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA