Смотреть онлайн Han/Huang - Yang Z / Zhang 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan MD: Han/Huang — Yang Z / Zhang . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan MD
Завершен
(6:3, 5:7, 0:1)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Han/Huang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Han/Huang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Han/Huang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Han/Huang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Han/Huang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Han/Huang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Han/Huang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Han/Huang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Han/Huang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Han/Huang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Yang Z / Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Han/Huang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Yang Z / Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
71%
73%
Реализация брейк - пойнтов
50%
22%
Комментарии к матчу