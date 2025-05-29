Смотреть онлайн Han/Huang - Yang Z / Zhang 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan MD: Han/Huang — Yang Z / Zhang . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .