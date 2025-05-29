Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Jeong/Oh - Бакк/Лее 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: Jeong/OhБакк/Лее . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 07:45 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Daegu WD
Jeong/Oh
Завершен
(3:6, 1:6)
0 : 2
29 мая 2025
Бакк/Лее
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jeong/Oh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Бакк/Лее - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jeong/Oh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Бакк/Лее - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Бакк/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Бакк/Лее - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
47%
85%
Реализация брейк - пойнтов
33%
62%
