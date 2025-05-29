29.05.2025
Смотреть онлайн На-Лае Хан/Kim - Рина Саиго/Юкина Саиго 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: На-Лае Хан/Kim — Рина Саиго/Юкина Саиго . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 09:45 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu WD
Завершен
(6:0, 7:6)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - На-Лае Хан/Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - На-Лае Хан/Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - На-Лае Хан/Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Рина Саиго/Юкина Саиго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Рина Саиго/Юкина Саиго - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - На-Лае Хан/Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - На-Лае Хан/Kim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - На-Лае Хан/Kim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Рина Саиго/Юкина Саиго - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
72%
48%
Реализация брейк - пойнтов
62%
100%
