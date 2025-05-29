29.05.2025
Смотреть онлайн Choi/Katsumi - Ви/Лее 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: Choi/Katsumi — Ви/Лее . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 08:24 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu WD
Завершен
(1:6, 6:1, 0:1)
(1:6, 6:1, 0:1)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ви/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Ви/Лее - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ви/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Choi/Katsumi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Ви/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ви/Лее - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Ви/Лее - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Choi/Katsumi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Choi/Katsumi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Choi/Katsumi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Choi/Katsumi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ви/Лее - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Choi/Katsumi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Choi/Katsumi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
49%
68%
Реализация брейк - пойнтов
36%
57%
Комментарии к матчу