Смотреть онлайн Choi/Katsumi - Ви/Лее 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: Choi/Katsumi — Ви/Лее . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 08:24 по московскому времени .