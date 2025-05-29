29.05.2025
Смотреть онлайн Kang H / OH C-Y - Ким/Ку 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu WD: Kang H / OH C-Y — Ким/Ку . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu WD
Завершен
(6:3, 6:7, 0:1)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
48%
52%
Реализация брейк - пойнтов
31%
50%
Комментарии к матчу