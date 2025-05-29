Текстовая трансляция

Гейм 1 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 9 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 10 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 12 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 13 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 14 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 15 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Kang H / OH C-Y - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Ким/Ку - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Kang H / OH C-Y - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Ким/Ку - взял свою подачу со счетом 40-40