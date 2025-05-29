Текстовая трансляция

Гейм 1 - Марек Нано - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Марек Нано - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Марек Нано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Андрей Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Марек Нано - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Андрей Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Марек Нано - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Марек Нано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Андрей Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Андрей Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Марек Нано - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 17 - Андрей Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Андрей Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Марек Нано - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Андрей Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 22 - Марек Нано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 23 - Андрей Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 24 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Марек Нано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0