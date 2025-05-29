29.05.2025
Смотреть онлайн Андрей Мартин - Марек Нано 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Trnava: Андрей Мартин — Марек Нано . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 11:40 по московскому времени и пройдет на корте TC Empire Trnava - Court 4.
МСК, Корт: TC Empire Trnava - Court 4
UTR Pro Trnava
Завершен
(4:6, 6:1, 6:3)
2 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марек Нано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Марек Нано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Марек Нано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Андрей Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Марек Нано - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Андрей Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Марек Нано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Марек Нано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Андрей Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Андрей Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Марек Нано - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Андрей Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Андрей Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Марек Нано - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Андрей Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Марек Нано - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Андрей Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Андрей Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Марек Нано - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Андрей Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
73%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
38%
