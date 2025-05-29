29.05.2025
Смотреть онлайн Kim/Roh - Kusuhara/Nakagawa 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Kim/Roh — Kusuhara/Nakagawa . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Kim/Roh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Kim/Roh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Kim/Roh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Kusuhara/Nakagawa - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Kim/Roh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kim/Roh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kusuhara/Nakagawa - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
58%
76%
Реализация брейк - пойнтов
25%
100%
