29.05.2025
Смотреть онлайн Sornlaksup/Suksumrarn - Kikuchi/Masabayashi 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Sornlaksup/Suksumrarn — Kikuchi/Masabayashi . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 08:30 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:4, 3:6, 0:1)
1 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Sornlaksup/Suksumrarn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Sornlaksup/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Kikuchi/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Kikuchi/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Sornlaksup/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Sornlaksup/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Sornlaksup/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Sornlaksup/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Sornlaksup/Suksumrarn - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kikuchi/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Sornlaksup/Suksumrarn - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Sornlaksup/Suksumrarn - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Kikuchi/Masabayashi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Kikuchi/Masabayashi - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
49%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
29%
