29.05.2025
Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Shin/Sim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Shin/Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Junhyeon Lee/Nam - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Shin/Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Junhyeon Lee/Nam - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Shin/Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Shin/Sim - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
74%
65%
Реализация брейк - пойнтов
43%
10%
