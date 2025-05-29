Смотреть онлайн Shin/Sim - Junhyeon Lee/Nam 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Shin/Sim — Junhyeon Lee/Nam . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .