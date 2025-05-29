29.05.2025
Смотреть онлайн Kwon/Park - Kono/Ogura 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Kwon/Park — Kono/Ogura . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A
Завершен
(5:7, 6:2, 1:0)
(5:7, 6:2, 1:0)
2 : 1
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kwon/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kono/Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kwon/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kwon/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kono/Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Kwon/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kwon/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kwon/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Kwon/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
76%
69%
Реализация брейк - пойнтов
43%
100%
Комментарии к матчу