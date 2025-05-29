Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
29.05.2025

Смотреть онлайн Kwon/Park - Kono/Ogura 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A: Kwon/ParkKono/Ogura . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
Тэгу, Пары M-ITF-KOR-01A
Kwon/Park
Завершен
(5:7, 6:2, 1:0)
2 : 1
29 мая 2025
Kono/Ogura
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kwon/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Kono/Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kwon/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kwon/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Kono/Ogura - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Kwon/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Kwon/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Kwon/Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Kwon/Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Kono/Ogura - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Kwon/Park - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
76%
69%
Реализация брейк - пойнтов
43%
100%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
B8 B8
PARIVISION PARIVISION
25 Ноября
17:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA