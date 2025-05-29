29.05.2025
Смотреть онлайн Lee/Кристофер Папа - Fenty/Perez 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 San Diego MD: Lee/Кристофер Папа — Fenty/Perez . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 San Diego MD
Завершен
(2:6, 3:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fenty/Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Lee/Кристофер Папа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Fenty/Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Fenty/Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Fenty/Perez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Lee/Кристофер Папа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Fenty/Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Fenty/Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Fenty/Perez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Lee/Кристофер Папа - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Fenty/Perez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Lee/Кристофер Папа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Fenty/Perez - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Fenty/Perez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Fenty/Perez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Lee/Кристофер Папа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Fenty/Perez - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
57%
78%
Реализация брейк - пойнтов
0%
38%
Комментарии к матчу