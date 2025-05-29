29.05.2025
Смотреть онлайн Jones/Murali - Casso/Rodriguez-Pace 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 San Diego MD: Jones/Murali — Casso/Rodriguez-Pace . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 02:39 по московскому времени .
МСК
ITF M15 San Diego MD
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jones/Murali - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Casso/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Casso/Rodriguez - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Jones/Murali - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Jones/Murali - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jones/Murali - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Jones/Murali - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Jones/Murali - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Jones/Murali - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Casso/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Jones/Murali - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Casso/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Jones/Murali - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Casso/Rodriguez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Jones/Murali - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Jones/Murali - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Jones/Murali - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
88%
55%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
Комментарии к матчу