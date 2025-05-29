29.05.2025
Смотреть онлайн Bass/Hulme - Fuchs/Kleege 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 San Diego MD: Bass/Hulme — Fuchs/Kleege . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 San Diego MD
Завершен
(6:1, 7:6)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Bass/Hulme - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Bass/Hulme - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Bass/Hulme - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Bass/Hulme - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Bass/Hulme - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Fuchs/Kleege - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Bass/Hulme - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Fuchs/Kleege - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Bass/Hulme - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Fuchs/Kleege - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Bass/Hulme - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Fuchs/Kleege - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Bass/Hulme - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Fuchs/Kleege - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Bass/Hulme - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Fuchs/Kleege - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Bass/Hulme - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Fuchs/Kleege - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Bass/Hulme - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
5
6
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
85%
67%
Реализация брейк - пойнтов
29%
0%
Комментарии к матчу