29.05.2025
Смотреть онлайн Гейдж Браймер - Куинн Вандекастиле 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 San Diego: Гейдж Браймер — Куинн Вандекастиле . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 San Diego
Завершен
(1:6, 3:6)
0 : 2
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Гейдж Браймер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Гейдж Браймер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Гейдж Браймер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Гейдж Браймер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Куинн Вандекастиле - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Куинн Вандекастиле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
51%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
36%
Комментарии к матчу