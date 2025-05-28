28.05.2025
Смотреть онлайн Пипер Фримен - Кара Корхонен 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale Women: Пипер Фримен — Кара Корхонен . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:15 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 1.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 1
UTR Pro Lovedale Women
Завершен
(3:6, 0:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пипер Фримен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Пипер Фримен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Пипер Фримен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Кара Корхонен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Кара Корхонен - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
36%
63%
Реализация брейк - пойнтов
33%
62%
