29.05.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 San Diego: Stefania Rogozinska-Dzik — Yilin Chen . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .
МСК
ITF W15 San Diego
Завершен
(6:0, 7:6)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Stefania R Dzik - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Stefania R Dzik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Stefania R Dzik - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Stefania R Dzik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Stefania R Dzik - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Stefania R Dzik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Stefania R Dzik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Yilin Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yilin Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Stefania R Dzik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Stefania R Dzik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Yilin Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Yilin Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Stefania R Dzik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Yilin Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Stefania R Dzik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Yilin Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Stefania R Dzik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
56%
45%
Реализация брейк - пойнтов
64%
50%
