27.05.2025
Лейла Фиорелла Бритез Риссо - Alyson Shannon 27.05.2025.
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Knoxville Women: Лейла Фиорелла Бритез Риссо — Alyson Shannon . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
UTR Pro Knoxville Women
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
27 мая 2025
История последних встреч
Лейла Фиорелла Бритез Риссо
Alyson Shannon
1 победа
0 побед
100%
0%
24.10.2025
Лейла Фиорелла Бритез Риссо
2:0
Alyson Shannon
