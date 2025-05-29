Смотреть онлайн Дария Касаткина - Леолиа Жанжан 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Франция — Ролан Гаррос (ж): Дария Касаткина — Леолиа Жанжан, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 21:50 по московскому времени и пройдет на корте Court Suzanne Lenglen.