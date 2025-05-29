29.05.2025
Смотреть онлайн Sam Wensley - Vitorio Sardinha 29.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Lovedale: Sam Wensley — Vitorio Sardinha . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 05:05 по московскому времени и пройдет на корте Signature Slam Academy - Court 6.
МСК, Корт: Signature Slam Academy - Court 6
UTR Pro Lovedale
Завершен
(6:4, 6:4)
2 : 0
29 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Sam Wensley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Sam Wensley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Sam Wensley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Vitorio Sardinha - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Vitorio Sardinha - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Sam Wensley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Sam Wensley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
57%
48%
Реализация брейк - пойнтов
60%
36%
