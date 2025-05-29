Фрибет 15000₽
29.05.2025

Смотреть онлайн Робин Монтгомери - Джессика Бузас Манейро 29.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ФранцияРолан Гаррос (ж): Робин МонтгомериДжессика Бузас Манейро, 1/32 финала . Начало встречи 29 мая 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени и пройдет на корте Court 12.

МСК, 1/32 финала, Корт: Court 12
Ролан Гаррос (ж)
Робин Монтгомери
Завершен
(4:6, 6:4, 5:7)
1 : 2
29 мая 2025
Джессика Бузас Манейро
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Робин Монтгомери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Робин Монтгомери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Робин Монтгомери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Робин Монтгомери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Робин Монтгомери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Робин Монтгомери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Робин Монтгомери - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Робин Монтгомери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Робин Монтгомери - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Робин Монтгомери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Робин Монтгомери - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Робин Монтгомери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Робин Монтгомери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Робин Монтгомери - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 30 - Робин Монтгомери - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 31 - Джессика Бузас Манейро - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 32 - Джессика Бузас Манейро - взял свою подачу со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
57%
60%
Реализация брейк - пойнтов
40%
54%
Игры 1/32 финала
29.05
Россия Дария Касаткина Франция Леолиа Жанжан
2
0
6
4
6
2
Завершен
29.05
Чехия Тереза ​​Валентова США Коко Гауфф
0
2
2
6
4
6
Завершен
29.05
Тайвань (Китай) Джоанна Гарланд Казахстан Юлия Путинцева
0
2
6
7
3
6
Завершен
29.05
США Робин Монтгомери Испания Джессика Бузас Манейро
1
2
4
6
6
4
5
7
Завершен
29.05
Италия Элизабетта Коччиаретто Россия Екатерина Александрова
0
2
1
6
3
6
Завершен
29.05
США Хайли Батист Япония Нао Хибино
2
0
6
3
6
2
Завершен
29.05
США Энн Ли США Джессика Пегула
0
2
3
6
6
7
Завершен
29.05
Чехия Мари Бузкова Англия Картал Сонай
2
0
6
1
6
4
Завершен
29.05
Польша Магдалена Фреч Чехия Маркета Вондрушова
1
2
0
6
6
4
3
6
Завершен
29.05
Россия Мирра Андреева США Эшлин Крюгер
2
0
6
3
6
4
Завершен
28.05
Италия Ясмин Паолини Австралия Айла Томлянович
2
0
6
3
6
3
Завершен
28.05
Швейцария Виктория Голубич США Аманда Анисимова
0
2
0
6
2
6
Завершен
28.05
Колумбия Эмилиана Аранго Китай Чжэн Циньвэнь
0
2
2
6
3
6
Завершен
28.05
Германия Ева Лис Канада Виктория Мбоко
0
2
4
6
4
6
Завершен
Комментарии к матчу
