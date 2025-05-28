28.05.2025
Смотреть онлайн Сергей Фомин - Damir Abdusamadov 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Tashkent: Сергей Фомин — Damir Abdusamadov . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Tashkent
Завершен
(6:3, 6:2)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Damir Abdusamadov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Сергей Фомин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Damir Abdusamadov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Damir Abdusamadov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Сергей Фомин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Damir Abdusamadov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Damir Abdusamadov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Сергей Фомин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Сергей Фомин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Сергей Фомин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Сергей Фомин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
7
5
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
73%
59%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу