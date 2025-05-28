28.05.2025
Смотреть онлайн Донг/Лиу - Цзен С / Чжэн Я 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan MD: Донг/Лиу — Цзен С / Чжэн Я . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan MD
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цзен С / Чжэн Я - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Цзен С / Чжэн Я - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Донг/Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Цзен С / Чжэн Я - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Донг/Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Донг/Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Цзен С / Чжэн Я - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Цзен С / Чжэн Я - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
57%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
