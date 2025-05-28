Текстовая трансляция

Гейм 1 - Цзен С / Чжэн Я - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Цзен С / Чжэн Я - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 4 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 5 - Донг/Лиу - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Цзен С / Чжэн Я - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 9 - Донг/Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Донг/Лиу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 13 - Цзен С / Чжэн Я - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 14 - Цзен С / Чжэн Я - взял свою подачу со счетом 40-40