28.05.2025
Смотреть онлайн Min Young Choi - Еунхье Ли 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Min Young Choi — Еунхье Ли . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(0:6, 1:5)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Min Young Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
29%
83%
Реализация брейк - пойнтов
33%
60%
Комментарии к матчу