Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.05.2025

Смотреть онлайн Min Young Choi - Еунхье Ли 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Min Young ChoiЕунхье Ли . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Daegu
Min Young Choi
Завершен
(0:6, 1:5)
0 : 2
28 мая 2025
Еунхье Ли
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Еунхье Ли - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Min Young Choi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Еунхье Ли - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
29%
83%
Реализация брейк - пойнтов
33%
60%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
ЦСКА ЦСКА
Лада Лада
27 Ноября
19:30
Спартак Спартак
Автомобилист Автомобилист
27 Ноября
19:30
Болонья Болонья
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Tundra Esports Tundra Esports
27 Ноября
20:00
PARIVISION PARIVISION
Legacy Legacy
27 Ноября
22:00
Реал Бетис Реал Бетис
Утрехт Утрехт
27 Ноября
23:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Лион Лион
27 Ноября
23:00
Страсбург Страсбург
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
27 Ноября
23:00
Team Falcons Team Falcons
Natus Vincere Natus Vincere
27 Ноября
22:00
Tundra Esports Tundra Esports
MOUZ MOUZ
27 Ноября
22:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA