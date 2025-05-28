28.05.2025
Смотреть онлайн Еуньонг Парк - Устиния Лекомцева 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Еуньонг Парк — Устиния Лекомцева . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 07:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(6:4, 6:3)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Устиния Лекомцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Еуньонг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Устиния Лекомцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Еуньонг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Еуньонг Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Еуньонг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Устиния Лекомцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Устиния Лекомцева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Еуньонг Парк - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Еуньонг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Еуньонг Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Еуньонг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Еуньонг Парк - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Устиния Лекомцева - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Устиния Лекомцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Еуньонг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Устиния Лекомцева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Еуньонг Парк - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Еуньонг Парк - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
56%
53%
Реализация брейк - пойнтов
47%
83%
Комментарии к матчу