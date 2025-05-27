Текстовая трансляция

Гейм 1 - Trongcharoenchaikul/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Yang Z / Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 13 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Trongcharoenchaikul/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 16 - Yang Z / Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40