27.05.2025
Смотреть онлайн Yang Z / Zhang - Trongcharoenchaikul/Yang 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan MD: Yang Z / Zhang — Trongcharoenchaikul/Yang . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan MD
Завершен
(4:6, 6:3, 1:0)
2 : 1
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Trongcharoenchaikul/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Yang Z / Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Trongcharoenchaikul/Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Yang Z / Zhang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Trongcharoenchaikul/Yang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Yang Z / Zhang - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
8
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
76%
67%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
