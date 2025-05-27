27.05.2025
Смотреть онлайн Charoenphon/Hsieh - Мацуда/Суеока 27.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan MD: Charoenphon/Hsieh — Мацуда/Суеока . Начало встречи 27 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan MD
Завершен
(4:6, 7:6, 1:0)
2 : 1
27 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Charoenphon/Hsieh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Charoenphon/Hsieh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мацуда/Суеока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Мацуда/Суеока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Мацуда/Суеока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Мацуда/Суеока - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Мацуда/Суеока - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Charoenphon/Hsieh - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Charoenphon/Hsieh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Мацуда/Суеока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Charoenphon/Hsieh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Мацуда/Суеока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Charoenphon/Hsieh - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Мацуда/Суеока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Charoenphon/Hsieh - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Мацуда/Суеока - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Charoenphon/Hsieh - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Мацуда/Суеока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Charoenphon/Hsieh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Мацуда/Суеока - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Charoenphon/Hsieh - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Мацуда/Суеока - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
4
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
67%
49%
Реализация брейк - пойнтов
33%
30%
