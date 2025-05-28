28.05.2025
Смотреть онлайн Химари Сато - Дабин Ким 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Химари Сато — Дабин Ким . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Химари Сато - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Химари Сато - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Дабин Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Дабин Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
7
Выигрыш первой подачи
45%
60%
Реализация брейк - пойнтов
80%
54%
