28.05.2025
Смотреть онлайн Yeon Woo Ку - Жихо Шин 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Yeon Woo Ку — Жихо Шин . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Daegu
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Жихо Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
71%
38%
Реализация брейк - пойнтов
46%
0%
Комментарии к матчу