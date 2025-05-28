Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
28.05.2025

Смотреть онлайн Yeon Woo Ку - Жихо Шин 28.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Daegu: Yeon Woo КуЖихо Шин . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Daegu
Yeon Woo Ку
Завершен
(6:0, 6:1)
2 : 0
28 мая 2025
Жихо Шин
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Жихо Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Yeonwoo Ku - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Yeonwoo Ku - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
71%
38%
Реализация брейк - пойнтов
46%
0%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
Наполи Наполи
ФК Карабах ФК Карабах
25 Ноября
23:00
Славия Прага Славия Прага
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
25 Ноября
23:00
Валенсия Валенсия
Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен
25 Ноября
22:30
Лутон Лутон
Хаддерсфилд Хаддерсфилд
25 Ноября
22:45
Суонси Суонси
Дерби Каунти Дерби Каунти
25 Ноября
22:45
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA