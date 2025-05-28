28.05.2025
Смотреть онлайн Yu Tanaka - Цзе Цуй 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Yu Tanaka — Цзе Цуй . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yu Tanaka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Yu Tanaka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Yu Tanaka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Цзе Цуй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Yu Tanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Цзе Цуй - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Yu Tanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Yu Tanaka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Цзе Цуй - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
54%
87%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу