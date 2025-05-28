28.05.2025
Смотреть онлайн Лингхао Чжан - Партх Аггарвал 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Лингхао Чжан — Партх Аггарвал . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Партх Аггарвал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Лингхао Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Партх Аггарвал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Лингхао Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Лингхао Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Партх Аггарвал - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Лингхао Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Лингхао Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Лингхао Чжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Партх Аггарвал - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Лингхао Чжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лингхао Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лингхао Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Лингхао Чжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Лингхао Чжан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Партх Аггарвал - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Партх Аггарвал - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
6
Выигрыш первой подачи
59%
55%
Реализация брейк - пойнтов
33%
27%
Комментарии к матчу