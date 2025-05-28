28.05.2025
Смотреть онлайн Xiuyuan Ye - Е Цонг Мо 28.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Luan: Xiuyuan Ye — Е Цонг Мо . Начало встречи 28 мая 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Luan
Завершен
(1:6, 4:6)
0 : 2
28 мая 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Xiuyuan Ye - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Xiuyuan Ye - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Xiuyuan Ye - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Xiuyuan Ye - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Xiuyuan Ye - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
58%
79%
Реализация брейк - пойнтов
100%
50%
Комментарии к матчу